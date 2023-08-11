تقرير: أمام الأمريكيين أوقات أصعب لدفع فواتيرهم

أظهر أحدث تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن مديونية بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوياتها، بما يقارب تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، وهو رقم قياسي جديد.

وقالت صحيفة "بزنس إنسايدر" في تقرير، إن المزيد من الديون تتراكم دون سداد لعدة شهور، في وقت يستعد فيه الأمريكيون لاستئناف سداد قروض الطلاب.

ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه يتعين على الأمريكيين دفع فواتير عالية وغير مسبوقة في الأشهر القليلة المقبلة، ما ينذر بخريف صعب وقاس عليهم مع استحقاق المزيد من المدفوعات.

ووفقًا لأحدث البيانات الواردة في تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي، تبلغ قيمة ديون بطاقات الائتمان المستحقة على الأمريكيين قرابة تريليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة قدرها 45 مليار دولار عن الربع الذي سبقه، بينما أسهم ارتفاع ديون بطاقات الائتمان في دفع ديون الأسرة الأمريكية إلى مستوى قياسي وصل إلى (17.06) تريليون دولار.

وبحسب الصحيفة، يشير واقع الحال إلى أن الأمريكيين يعانون من الكثير من الديون اليومية، ولا تلوح في الأفق أي نهاية لمعاناتهم، وهناك عدد متزايد منهم يتركون الديون تتراكم لعدة أشهر دون سداد.. كل هذا ولم تستحق بعد مدفوعات قروض الطلاب التي تبدأ خريف هذا العام.