تقرير: أمام الأمريكيين أوقات أصعب لدفع فواتيرهم
أظهر أحدث تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن مديونية بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوياتها، بما يقارب تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، وهو رقم قياسي جديد.
وقالت صحيفة "بزنس إنسايدر" في تقرير، إن المزيد من الديون تتراكم دون سداد لعدة شهور، في وقت يستعد فيه الأمريكيون لاستئناف سداد قروض الطلاب.
ولفتت الصحيفة الأمريكية، إلى أنه يتعين على الأمريكيين دفع فواتير عالية وغير مسبوقة في الأشهر القليلة المقبلة، ما ينذر بخريف صعب وقاس عليهم مع استحقاق المزيد من المدفوعات.
ووفقًا لأحدث البيانات الواردة في تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي، تبلغ قيمة ديون بطاقات الائتمان المستحقة على الأمريكيين قرابة تريليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة قدرها 45 مليار دولار عن الربع الذي سبقه، بينما أسهم ارتفاع ديون بطاقات الائتمان في دفع ديون الأسرة الأمريكية إلى مستوى قياسي وصل إلى (17.06) تريليون دولار.
وبحسب الصحيفة، يشير واقع الحال إلى أن الأمريكيين يعانون من الكثير من الديون اليومية، ولا تلوح في الأفق أي نهاية لمعاناتهم، وهناك عدد متزايد منهم يتركون الديون تتراكم لعدة أشهر دون سداد.. كل هذا ولم تستحق بعد مدفوعات قروض الطلاب التي تبدأ خريف هذا العام.
وقالت "بزنس إنسايدر"، إن صورة الوضع بشكل عام تبدو ضبابية ومقلقة للمستهلكين العاديين، الذين ما زالوا يعانون من تبعات التضخم رغم انخفاض معدلاته على نحو بطيء.
وشهد الربع الثاني زيادة في قروض السيارات من 20 مليار دولار إلى 1.58 تريليون دولار، فيما استقرت أرصدة الرهن العقاري بقوة عند 12 تريليون دولار تقريبًا.
في المقابل، انخفضت أرصدة قروض الطلاب إلى 1.57 تريليون دولار، ويعود ذلك على الأرجح لاستمرار التوقف عن الدفع.
ووجد تقرير البنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا، أن ما نسبته 60% من الذين لديهم رصيد بطاقة ائتمان - 54 مليون شخص في المجموع - مثقلون بالديون لمدة عام على الأقل.
كما ارتفع معدل التأخر الخطير في سداد ديون البطاقات الائتمانية من 3.35% في الربع الثاني من عام 2022 إلى 5.08% في الربع الثاني من العام الجاري.
ونقل تقرير الصحيفة عن المحامية في مكتب الحماية المالية للمستهلكين، كورتني اليف، قولها: "منذ أن بدأ البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة قبل فترة، لوحظ استمرار ارتفاع ديون الأمريكيين التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين".
وأضافت المحامية اليف أنه خلال العامين الماضيين، نمت أرصدة البطاقات الائتمانية على أساس سنوي، وسط إنفاق استهلاكي قوي رغم ارتفاع الأسعار.
وتأتي هذه البيانات قبل استئناف سداد قروض الطلاب بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أعوام، حيث قام الرئيسان الأمريكيان الأسبق دونالد ترامب، والحالي جو بايدن، بتمديد فترة الإيقاف المؤقت للمدفوعات الفيدرالية واستحقاق الفائدة، لتخفيف الأعباء المالية على المقترضين خلال جائحة كورونا.
لكن مشروع قانون رفع سقف الدين، الذي وقعه الرئيس بايدن في حزيران الماضي، يعني نهاية ذلك الإيقاف قانونيًا، ما يعني أن إدارة بايدن لن يكون بمقدورها تمديد الإيقاف (الذي كان مرتبطًا بالجائحة) مرة أخرى هذا العام، وسيبدأ سعر الفائدة في التراكم على أرصدة المقترضين بدءًا من شهر أيلول المقبل، مع استحقاق أول فاتورة في أكتوبر المقبل.
ورغم مديونية بطاقات الائتمان التي وصلت مستويات قياسية، إلا أن هناك بعض النواحي الإيجابية، فقد كان لدى الأمريكيين أكثر من 14 تريليون دولار بصورة شيكات خاصة وحسابات توفير وادخار بداية من الربع الأول من هذا العام، ما يدل على أن لديهم أصولًا مالية سائلة وفيرة يمكن استخدامها لسداد الفواتير المترتبة، إضافة إلى أن مدفوعات خدمة الدين كنسبة مئوية من الدخل المتاح قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية.
وبحسب المحلل تيد روسمان، من شركة "بانك ريت" للاستشارات المالية، "يتجنب ما يزيد عن نصف حملة البطاقات الفائدة من خلال الدفع بالكامل كل شهر، لذلك تعمل بطاقات الائتمان لمصلحتهم من حيث المكافآت وحماية المشتري..".
ويرى المحلل روسمان، أن "الإنفاق الاستهلاكي يسهم في زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 70%، ورغم تحمل الأمريكيين المزيد من ديون بطاقات الائتمان، فإن الاقتصاد بمفهومه الأوسع يستفيد أكثر.. ومن هنا يمكن القول إن المديونية الكبيرة وغير المسبوقة ربما لن يكون لها تأثير كارثي على الاقتصاد الوطني الأمريكي.. لا شك أن الاقتصاد الجيد سيساعد الأمريكيين على تعامل أفضل مع عبء ديونهم".
المصدر: صحيفة "بزنس إنسايدر" الأمريكية