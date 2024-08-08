قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن إجمالي الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال عمليات البيع العالمية، يوم الاثنين، لم تمثل أكثر من 7-8% من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت.

وأشار محللون ومصرفيون إلى أن مستثمرين أجانب باعوا أذون خزانة بالجنيه المصري، وحولوا العائدات إلى دولارات، في تحوّل إلى أصول أكثر أماناً، بحسب وكالة "رويترز".

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وقالوا إن عمليات البيع تزايدت بسبب التوترات السياسية الإقليمية، والمخاوف بشأن ماليات الحكومة.

وكانت مصر شهدت عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، في التدفق على البلاد من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 30 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وجاءت القفزة القياسية في استثمارات الأجانب بعد أن سمح المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60% في السادس من مارس/آذار الماضي، ورفع أسعار الفائدة في البلاد بـ6 نقاط مئوية دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.