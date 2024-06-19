بكتيريا تسلط الضوء عن مشكلات شركات صناعة الأغذية البريطانية

سلط السحب الجماعي للمواد الغذائية الجاهزة من الأسواق البريطانية، بسبب التلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية، الضوء على شركات صناعة الأغذية التي تعاني من نقص العمالة والمهارات، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويعتمد اقتصاد المملكة المتحدة بشكل كبير على قطاع الخدمات، حيث يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، لذا عندما تؤثر أزمة ما على هذه الصناعة، مثل الاستدعاء الكبير للسندويشات المعبأة مسبقًا بسبب تلوث ببكتيريا الإشريكية القولونية، فإن التأثير يظهر في جميع أنحاء البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، تم سحب 45 شطيرة ولفائف وسلطة مختلفة تباع في محلات السوبر ماركت الكبرى وتجار التجزئة، بسبب تقارير عن وجود عدوى بكتيرية، وفق صحيفة الإندبندنت.

كما قام مورد آخر بسحب 15 منتجًا بسبب مخاوف مماثلة، مثلما تم سحب لفائف الدجاج النباتي ولحم الخنزير المقدد التي تباع حصريًا في متجر "WHSmith".