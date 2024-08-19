تعاني من الحر والظلام.. أزمة كهرباء تجتاح أوكرانيا

قالت الشركة الأوكرانية المشغلة لشبكة الكهرباء ووزارة الطاقة، إن البلاد ستعود لقطع التيار الكهربائي مجددا عن بعض العملاء اليوم الاثنين، بسبب نقص التوليد جراء الهجمات الروسية على الشبكة فضلا عن تزايد الاستهلاك بسبب الطقس الحار.

وتكثف روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على قطاع الطاقة في أوكرانيا منذ الربيع، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن العديد من المناطق وأجبر كييف على بدء استيراد الكهرباء على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الشركة المشغلة أن الانقطاعات ستكون من الساعة الخامسة مساء حتى التاسعة مساء بتوقيت كييف.

ووضعت أوكرانيا قيودا واسعة على إمدادات الطاقة في يوليو/ تموز بسبب إصلاحات في العديد من وحدات الطاقة النووية الرئيسية بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وكادت الانقطاعات تختفي في أغسطس/ آب بعد إعادة تشغيل الوحدات النووية وانخفاض درجات الحرارة.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن البلاد فقدت تقريبا نصف قدرتها على إنتاج الكهرباء بسبب الهجمات الروسية.