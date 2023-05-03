تحسن النشاط غير النفطي في الإمارات خلال أبريل

أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن تسارع نمو الطلبيات الجديدة أدى إلى تحسن نشاط الأعمال غير النفطية في الإمارات في أبريل/ نيسان.

وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.6 نقطة في أبريل/ نيسان، مقابل 55.9 في مارس/ آذار، وهي أعلى قراءة في 6 أشهر، مما يشير إلى مزيد من التحسن في الاقتصاد غير النفطي للبلاد.

وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 59.9 نقطة في أبريل/ نيسان من 56.2 في الشهر السابق في أسرع وتيرة للنمو في الأعمال الجديدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، ويعود ذلك بالأساس إلى الطلب المحلي.

وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في "ستاندرد آند بورز جلوبال": "ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات للشهر الثالث على التوالي في أبريل، ليشير إلى معدل توسع أقوى في كل قطاعات الاقتصاد غير النفطي، مدفوعا بتسارع كبير في الطلبيات الجديدة وتراجع الضغوط التضخمية".

وتابع قائلا: "المشاركون يرون أن جهود تحسين الخدمات وتعزيز التسويق دعمت النمو أيضا وساندت توسعا قويا في الأنشطة".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.7 نقطة الشهر الماضي من 62.2 نقطة في مارس/ آذار، وهي أسرع وتيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وعلى الرغم من أن أنشطة التوظيف تراجعت عن مارس/ آذار فإن المؤشر الفرعي ظل فوق مستوى الخمسين نقطة، مما يشير إلى استمرار النمو في الوظائف.

وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" في الآونة الأخيرة لآراء 16 خبيرا اقتصاديا أن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، ستحقق نموا 3.7% في 2023 و4% في العام المقبل، بما يقل كثيرا عن نسبة 7.6% في العام الماضي.

وبدأت الإمارات في خطة تحول اقتصادي لتنويع إيراداتها بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط وللاستثمار بقوة في أنشطة غير نفطية. وشمل ذلك سعيها لتكون مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية.

وزاد النمو السريع في الطلبيات الجديدة أيضا من الثقة في مجال الأعمال بين الشركات في ما يتعلق بالتوقعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.