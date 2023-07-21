مجلس المصدرين الأتراك يخطط لرفع التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار

قال "مجلس المصدرين الأتراك" إنه بفضل مذكرة التفاهم التي أبرمها مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيتم بسهولة رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 25 مليار دولار.

جاء ذلك بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبوظبي ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات.

وذكر رئيس المجلس مصطفى غل تيبه أن "المصدرين الأتراك" و"دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي" سيشكلان مجموعات عمل مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وأضاف غل تيبه في بيان أن "تركيا تولي اهتماما بالغا لعلاقاتها التجارية مع دول الخليج"، موضحا أن "الإمارات تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين لأنقرة".

وكان أردوغان بدأ جولته الخليجية بزيارته إلى السعودية، وختمها بزيارته إلى الإمارات، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال.

وخلال الزيارة تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بلغت قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.

المصدر: صحيفة يني شفق التركية