الأمم المتحدة تتوقع وصول الجوع غرب ووسط أفريقيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن عدد من يعانون للحصول على القدر الكافي من الغذاء غرب ووسط أفريقيا، من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 48 مليونًا بحلول منتصف 2023.
ووفقًا لدراسة تحليلية أجراها تحالف وكالات تابعة للأمم المتحدة، فإن نحو 35 مليون شخص، أي حوالي 8% ممن شملهم التقييم، يعانون من "انعدام الأمن الغذائي" في أنحاء المنطقة.
وتضررت دول كثيرة بسبب تضافر عوامل الصراع، والتغير المناخي، وارتفاع الأسعار.
وتشهد كل من تشاد، ونيجيريا، موسم فيضانات سيئًا للغاية هذا العام.
وذكر برنامج الأغذية العالمي، أن الدول ذات أعلى مستويات الجوع، هي: مالي، وبوركينا فاسو، ونيجيريا.
وتخوض الدول الثلاث معركة ضد حركات تمرد إسلامية أدت لنزوح ملايين الأشخاص.
وقالت الوكالة إنه في جيوب معينة، مثل إدارة جوروم جوروم شمال بوركينا فاسو، يعاني 20% من السكان من سوء التغذية.
وقال فيدريكو دوينرت، المستشار الإقليمي بالبرنامج، إن "جزءًا كبيرًا من المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هي أماكن تشهد تدهورًا في الوضع الأمني، خاصة، منذ العام الماضي، وكان لهذا أثره على عمل السوق وأرزاق الناس وقدرتهم على الوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية".
ويقول دبلوماسيون وعمال إغاثة إنسانية، إن السكان في أفريقيا من شرقها إلى غربها يمرون بأزمة غذاء هي الأكبر والأكثر تعقيدًا في تاريخ القارة.
وأضافوا أن الصراعات والتغير المناخي هي الأسباب طويلة المدى، بينما تفاقم الموقف بفعل أعباء الديون الثقيلة بعد جائحة كوفيد-19، وارتفاع الأسعار، والحرب في أوكرانيا.