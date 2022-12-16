الأمم المتحدة تتوقع وصول الجوع غرب ووسط أفريقيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن عدد من يعانون للحصول على القدر الكافي من الغذاء غرب ووسط أفريقيا، من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 48 مليونًا بحلول منتصف 2023.

ووفقًا لدراسة تحليلية أجراها تحالف وكالات تابعة للأمم المتحدة، فإن نحو 35 مليون شخص، أي حوالي 8% ممن شملهم التقييم، يعانون من "انعدام الأمن الغذائي" في أنحاء المنطقة.