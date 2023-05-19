في زيارة نادرة.. وزير التجارة الصيني إلى واشنطن الأسبوع المقبل

سيتوجه وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لبحث العلاقات التجارية بين البلدين، وفق ما أعلنته السفارة الصينية في واشنطن، أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيوي، إن وانغ سيلتقي خلال هذه الزيارة النادرة لمسؤول صيني إلى الولايات المتحدة في أجواء التوتر الحالي، وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، وممثلة التجارة الأمريكية، كاثرين تاي.