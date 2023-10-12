الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين

وسع الذهب مكاسبه، اليوم الخميس، ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط توجه يتسم بالهدوء الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل نشر بيانات تضخم أمريكية يمكن أن تقدم المزيد من الدلالات بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1881 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0951 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 27 أيلول/ سبتمبر. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1894 دولارًا.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، إن أسعار الذهب ارتفعت على خلفية تراجع العائدات والنبرة الأكثر ميلًا إلى التيسير النقدي من جانب بعض مسؤولي البنوك المركزية والإقبال على الشراء كملاذٍ آمن.

وأظهر محضر اجتماع أيلول/ سبتمبر للمركزي الأمريكي أن الغموض المتزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صناع السياسات إلى تبني موقف حذر جديد الشهر الماضي، وهو ما أكدته سلسلة تصريحات لمسؤولي البنوك المركزية الأمريكية هذا الأسبوع.

ويركز المستثمرون الآن على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، والذي من المتوقع أن يظهر اعتدال التضخم الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.16 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 886.68 دولار بينما تراجع البلاديون 0.2 بالمئة إلى 1165.17 دولار.