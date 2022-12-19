الذهب يستقر مع ضعف الدولار
استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802.50 دولار.
ونزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.
وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي سوف يواصل رفع الفائدة العام المقبل على الرغم من مخاوف الركود المتزايدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 23.12 دولار للأوقية.
وتراجع البلاتين 0.2% إلى 989.52 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1725.38 دولار.