الذهب يستقر مع ضعف الدولار

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802.50 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.