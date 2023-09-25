أسهم "لومي" السعودية لتأجير السيارات تقفز إلى 30%

ارتفعت أسهم "لومي" السعودية لتأجير السيارات اليوم الإثنين إلى 30% من سعر إدراجها في السوق، بعدما جمعت الشركة 290 مليون دولار في طرح عام أولي.

وتعد "لومي"، التي أدرجت 30% من أسهمها في الطرح العام الأولي، وحدة تابعة لشركة "سيرا"، وهي شركة سفر سعودية تُعرف سابقًا باسم "مجموعة الطيار" للسفر.

وارتفعت الأسهم إلى 85.8 ريال (22.87 دولار) في التعاملات المبكرة ببورصة الرياض بعدما سجلت عند الافتتاح 72.6 ريال، وكان سعر الاكتتاب العام البالغ 66 ريالًا للسهم عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي.

وصنفت شركة تأجير السيارات نفسها كثالث أكبر مشغل في المملكة بحصة سوقية نحو 7%، بناء على حجم أسطولها في عام 2021، وذلك وفقًا لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.