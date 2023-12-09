إسبانيا تتصدر ترتيب البطالة في منطقة اليورو

كشفت مؤسسة إحصائية أوروبية، أن إسبانيا تصدرت معدلات البطالة في منطقة اليورو، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بمعدل بلغ 12%.

وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، أفاد تقرير صادر عن مؤسسة "يوروستات"، أن المتوسط الأوروبي للبطالة ظل مستقرًا مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت نسبة البطالة 6.5%، وهو أدنى مستوى في السلسلة التاريخية التي بدأت، في نيسان/أبريل 1998.

وبحسب التقرير، فإن معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة لا يزال عند مستويات عالية، حيث بلغ، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، 14.9% في الاتحاد الأوروبي ككل، و14.8% في منطقة اليورو.