إسبانيا تتصدر ترتيب البطالة في منطقة اليورو
كشفت مؤسسة إحصائية أوروبية، أن إسبانيا تصدرت معدلات البطالة في منطقة اليورو، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بمعدل بلغ 12%.
وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، أفاد تقرير صادر عن مؤسسة "يوروستات"، أن المتوسط الأوروبي للبطالة ظل مستقرًا مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت نسبة البطالة 6.5%، وهو أدنى مستوى في السلسلة التاريخية التي بدأت، في نيسان/أبريل 1998.
وبحسب التقرير، فإن معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة لا يزال عند مستويات عالية، حيث بلغ، في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، 14.9% في الاتحاد الأوروبي ككل، و14.8% في منطقة اليورو.
وأشار التقرير إلى انكماش النمو الاقتصادي بنسبة العُشر في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث من العام.
ولفت إلى أنه من بين الدول السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، سجلت 13 دولة معدلات نمو سلبية في الربع الثالث، ومن بينها 7 دول: الدنمارك، وإستونيا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنمسا، والسويد، كانت في حالة ركود.
المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية