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اقتصاد

الكوارث الطبيعية تكبد الصين نحو 13 مليار دولار

الكوارث الطبيعية تكبد الصين نحو 13 مليار دولار
إجلاء السكان بعد فيضانات غربي الصينالمصدر: ا ف ب
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 9:36 ص

أعلنت الحكومة الصينية أن الكوارث الطبيعية في البلاد تسببت بخسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 93.16 مليار يوان (12.83 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري.

وتُعد تلك أكبر خسارة مرتبطة بالكوارث منذ 2019، بحسب البيانات المتاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة إدارة الطوارئ.

وشهدت الصين نوبات برد مع ثلوج كثيفة، في وقت سابق من العام الجاري، وزلزالاً بقوة 7.1 درجة في منطقة شينغ يانغ شمالي غرب البلاد، وانهيارات أرضية في مناطق الجنوب الغربي، وفيضانات على النهر الأصفر، وفي مقاطعات جنوبية هذا العام.

وأثرت الكوارث الطبيعية على ما لا يقل عن 32.38 مليون شخص، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، وأدت إلى فقد أو وفاة 322 شخصًا.

وتعرض نحو 856 ألفًا لعمليات إجلاء طارئة، ودُمر 23 ألف منزل، فيما تأثرت محاصيل على مساحة نحو 3.17 مليون هكتار.

وكان التأثير في الاقتصاد أشد وطأة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عندما سجلت البلاد خسائر بلغت 38.23 مليار يوان وبلغ عدد المفقودين أو المتوفين 95 شخصًا.

وبالنسبة للعام 2023 بأكمله، أفاد تقرير الوزارة بتأثر نحو 48.76 مليون بسبب الكوارث الطبيعية.

الصين

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