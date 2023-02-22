طالبان تؤسس "كونسورتيوم" استثماريا مع شركات من روسيا وإيران

قال القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة طالبان الأفغانية، نور الدين عزيزي، اليوم الأربعاء، إن حكومته أسست "كونسورتيوم" من الشركات، بعضها في روسيا وإيران وباكستان، لوضع خطة استثمار تركز على الطاقة والتعدين والبنية التحتية.

وأضاف عزيزي لـ"رويترز" أن "الكونسورتيوم يضم 14 من رجال الأعمال الأفغان، وأن وزارته وقعت مذكرة تفاهم مع الشركات الأجنبية التي سترسل موفدين إلى كابول لبحث مشروعات تصل قيمتها إلى مليار دولار".