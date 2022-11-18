"بنكهة المازوت".. سكان شمال سوريا يشتكون من سوء جودة الخبز

يشكو سكان مناطق شمال شرق سوريا من سوء جودة الخبز وزيادة كمية الذرة الصفراء فيه ونقص الكميات المتوفرة منه، فضلا عن تقاعس الجهات المعنية وسط عدم قدرة الأهالي على شراء الخبز من الأفران السياحية التي تتجاوز أسعارها أضعاف أسعار الأفران العامة المدعومة.

ويجمع سكان المنطقة على أن جودة الخبز تراجعت بشكل ملحوظ منذ أكثر من عامين، في جميع أفران ومناطق شمال شرق سوريا.

وقال دليل تمر لـ"إرم نيوز"، إن "الخبز المتوفر لا يصلح للأكل، لكن السكان مضطرون للحصول عليه من الأفران العامة المدعومة، بسبب عدم قدرتهم على الشراء من الأفران الخاصة التي تكبدهم تكاليف إضافية هم في غنى عنها".

وأشار تمر (44 عاما)، إلى أن السبب في تراجع جودة الخبز هو خلط طحين الذرة الصفراء مع طحين القمح، مما يجعل لون الخبز مائلا للأصفر، بالإضافة إلى تأخر توزيعه وتكديسه لساعات، ما يتسبب بتفتته.