أوكرانيا: إغلاق روسيا ممر الحبوب يجعل التصدير مستحيلا



أكد وزير البنية التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف الأحد، أن تعليق روسيا العمل باتفاق يتيح تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية يجعل مغادرة الناقلات المحمّلة بهذه المنتجات أمرا "مستحيلا"، حسب "فرانس برس".

وكتب على تويتر، إن "ناقلة محملة بأربعين طنا من الحبوب كان يفترض أن تغادر الميناء الأوكراني اليوم، كانت هذه المواد الغذائية مخصصة للإثيوبيين الذين باتوا على حافة المجاعة، لكن نتيجة إغلاق روسيا ممر الحبوب، فإن التصدير أمر مستحيل".

وذكرت الوزارة أن 218 سفينة في المجمل "توقفت فعليا" بسبب قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت روسيا أمس السبت تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، وذلك في أعقاب هجمات على أسطولها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة الأوكرانية عبر تطبيق تيليغرام أنه نظرا لعدم الحصول على تصاريح من مركز التنسيق المشترك للعبور من خلال الممر الآمن فإن "218 سفينة.. توقفت في مواقعها الحالية".

وبينت الوزارة أن 95 سفينة محملة كانت قد غادرت الموانئ الأوكرانية تنتظر حاليا التفتيش للإبحار باتجاه المستهلك النهائي، وأن 101 سفينة فارغة تنتظر التفتيش لدخول الموانئ الأوكرانية.

وأضافت أن 22 سفينة محملة بالسلع الزراعية تنتظر لمغادرة الموانئ الأوكرانية.

وأشارت أوكرانيا إلى أن الاتفاق، الذي أتاح فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود، سمح لها بتصدير نحو تسعة ملايين طن من السلع الزراعية حتى الآن.