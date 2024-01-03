"جون أفريك": أفريقيا ضحية تباطؤ الاقتصاد في الصين
اعتبرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن أفريقيا هي المتضرر الأول من التباطؤ الاقتصادي التاريخي والكبير الذي تشهده الصين بانخفاض كبير في التجارة والاستثمارات وتراجع حجم القروض الممنوحة.
وأفاد التقرير، أمس الثلاثاء، أن تراجع قطاع العقارات وانخفاض الطلب على المنتجات المصنعة، من التحديات التي تؤثر بشدة على الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى تفاقم التوترات التجارية الدولية بسبب تزايد التجزئة الجيو-اقتصادية.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" توقعاتها للنمو العالمي لعام 2024، وفق المجلة، ما سلط الضوء على حجم التأثير.
وتظهر عواقب الأزمة بشكل خاص في الدول المصدرة الكبرى مثل أستراليا وروسيا والبرازيل، بعد انخفاض الواردات الصينية بنسبة 10٪ تقريبًا في النصف الأخير من عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وذهبت المجلة إلى أن العواقب قد تكون أكثر خطورة في أفريقيا.
ولأكثر من 20 عامًا، أقامت الصين التي توصف بـ"المصنع العالمي" علاقات اقتصادية وثيقة مع هذه المنطقة، لتصبح شريكها التجاري الرئيسي، وتؤدي هذه العلاقة إلى استحواذ بكين على خُمس الصادرات الأفريقية، وخاصة المعادن والخامات والوقود، إضافة إلى توريد جزء كبير من المعدات والسلع المصنعة التي تستوردها البلدان الأفريقية.
وقد سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الآثار المترتبة على هذا الاعتماد المتبادل، محذرا في عام 2023 من أن "التباطؤ الاقتصادي في الصين سيؤثر بشكل خاص على النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى".
ووفقا لتوقعات المؤسسة الدولية المانحة من المفترض أن تشهد الصين انخفاض متوسط نموها السنوي إلى نحو 4% بحلول عام 2030، من 7% في السنوات العشر السابقة.
وأفاد صندوق النقد الدولي، أن انخفاض نقطة واحدة في النمو الصيني يمكن أن يؤدي إلى انخفاض قدره 0.25 نقطة في متوسط النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبذلك ستتأثر القارة سلبا بمقدار 0.75 نقطة في السنوات القادمة. وستكون الدول المصدرة للنفط، مثل أنغولا ونيجيريا، أول الدول التي تتأثر بهذا الوضع.
وأشار تقرير "جون أفريك" إلى الصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات في الصين، فقد استفادت بكين منذ فترة طويلة من ديناميكية قطاعها العقاري (الذي يمثل حوالي ثلث ناتجها المحلي الإجمالي) لتحفيز تنميتها الاقتصادية، ولكن في ظل المناخ الحالي، فإن الاعتماد على هذا القطاع "أمر مستحيل".
وتواجه المجموعات العقارية مثل "إيفرغراند" ديونا هائلة (أكثر من 300 مليار دولار) بعد الإفراط في استغلال الائتمان السهل وميل المستثمرين الصينيين إلى تفضيل العقارات، ويتم استثمار 80٪ من ثروات الأسر في العقارات، وترتبط 20٪ من أصول سوق الأوراق المالية بالعقارات، مقارنة بنحو 5٪ في الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أن هذا النهج أدى إلى تخمة المشاريع ومبيعات الشقق، وأحيانا حتى قبل بنائها، ما دفع إلى هجر العديد من مواقع البناء.
وأشار الخبراء إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في الصين لا يمثل المخاطر نفسها التي شهدها بنك "ليمان براذرز"، إذ إن قوة البنوك الصينية الكبرى تتمتع بموازنات مالية أكثر قوة من تلك الخاصة بالبنوك الأمريكية التي تأثرت بحالات إفلاس سابقة، كما أنها تعمل على تقليص احتمالات حدوث انهيار مماثل.
المصدر: جون أفريك