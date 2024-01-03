"جون أفريك": أفريقيا ضحية تباطؤ الاقتصاد في الصين

اعتبرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن أفريقيا هي المتضرر الأول من التباطؤ الاقتصادي التاريخي والكبير الذي تشهده الصين بانخفاض كبير في التجارة والاستثمارات وتراجع حجم القروض الممنوحة.

وأفاد التقرير، أمس الثلاثاء، أن تراجع قطاع العقارات وانخفاض الطلب على المنتجات المصنعة، من التحديات التي تؤثر بشدة على الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى تفاقم التوترات التجارية الدولية بسبب تزايد التجزئة الجيو-اقتصادية.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" توقعاتها للنمو العالمي لعام 2024، وفق المجلة، ما سلط الضوء على حجم التأثير.

وتظهر عواقب الأزمة بشكل خاص في الدول المصدرة الكبرى مثل أستراليا وروسيا والبرازيل، بعد انخفاض الواردات الصينية بنسبة 10٪ تقريبًا في النصف الأخير من عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وذهبت المجلة إلى أن العواقب قد تكون أكثر خطورة في أفريقيا.

ولأكثر من 20 عامًا، أقامت الصين التي توصف بـ"المصنع العالمي" علاقات اقتصادية وثيقة مع هذه المنطقة، لتصبح شريكها التجاري الرئيسي، وتؤدي هذه العلاقة إلى استحواذ بكين على خُمس الصادرات الأفريقية، وخاصة المعادن والخامات والوقود، إضافة إلى توريد جزء كبير من المعدات والسلع المصنعة التي تستوردها البلدان الأفريقية.