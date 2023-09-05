"بزنس إنسايدر" يكشف عن التهديد القادم لاقتصاد الصين

وأشار الموقع إلى أن وجهة معظم المغادرين تكون إلى أمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية بهدف الحصول على مزيد من الاستقرار السياسي وفرص أفضل لهم ولأطفالهم.

وأرجع الموقع تنامي ظاهرة فرار الكفاءات والعقول الاقتصادية الصينية إلى الخارج إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذها الرئيس الصيني " شي جين بينغ" ضد الشركات، واستهدافه لإفراد بارزين مثل مؤسس "علي بابا" "جاك ما"، بالإضافة إلى طرح الرئيس الصيني للوائح صارمة قضت على أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى المحلية.

ونقل الموقع عن ريتش نوزوم، رئيس قسم إستراتيجيات الاستثمار لدى "ميرسر" قوله، إن هجرة الكفاءات الاقتصادية هي أخبار سيئة بالنسبة لأي بلد، إذ تحرم اقتصادها من محرك رئيسي لتحقيق النمو ويدفعه إلى الأمام.

وأضاف نوزوم، أن "هجرة أحد رواد الأعمال تعتبر مشكلة لأي بلد. فكيف إذا هاجر المئات أو الآلاف عبر الحدود؟!. بالطبع سيخلف هذا كارثة اقتصادية".

المصدر: موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي