"بزنس إنسايدر" يكشف عن التهديد القادم لاقتصاد الصين
كشف تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، أن التهديد القادم الذي يواجهه الاقتصاد الصيني يتمثل بمغادرة رجال الأعمال الأثرياء من ذوي المؤهلات والكفاءات العالية إلى خارج البلاد.
وبحسب بيانات نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن عدد من غادر سنويًا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بلغ حوالي 9 آلاف من أصحاب الثروات العالية التي تزيد ثرواتهم عن مليون دولار أمريكي.
وقال موقع "بزنس إنسايدر"، إن عدد الأثرياء الصينيين الذين غادروا البلاد ارتفع بحلول العام 2018، متوقعًا أن يرتفع عدد المغادرين إلى 13.5 ألف خلال العام الحالي.
وأشار الموقع إلى أن وجهة معظم المغادرين تكون إلى أمريكا الشمالية أو أوروبا الغربية بهدف الحصول على مزيد من الاستقرار السياسي وفرص أفضل لهم ولأطفالهم.
وأرجع الموقع تنامي ظاهرة فرار الكفاءات والعقول الاقتصادية الصينية إلى الخارج إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذها الرئيس الصيني " شي جين بينغ" ضد الشركات، واستهدافه لإفراد بارزين مثل مؤسس "علي بابا" "جاك ما"، بالإضافة إلى طرح الرئيس الصيني للوائح صارمة قضت على أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى المحلية.
ونقل الموقع عن ريتش نوزوم، رئيس قسم إستراتيجيات الاستثمار لدى "ميرسر" قوله، إن هجرة الكفاءات الاقتصادية هي أخبار سيئة بالنسبة لأي بلد، إذ تحرم اقتصادها من محرك رئيسي لتحقيق النمو ويدفعه إلى الأمام.
وأضاف نوزوم، أن "هجرة أحد رواد الأعمال تعتبر مشكلة لأي بلد. فكيف إذا هاجر المئات أو الآلاف عبر الحدود؟!. بالطبع سيخلف هذا كارثة اقتصادية".
المصدر: موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي