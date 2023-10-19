نوكيا تستغني عن 14 ألف وظيفة بحلول 2026

وأشارت إلى وصول الربح التشغيلي المعدل إلى 424 مليون يورو (467 مليون دولار) في الربع الثالث، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 545.2 مليون يورو.

وتراجعت المبيعات بنحو الخمس في الربع الثالث، حيث أشارت "نوكيا" إلى أن عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الكلية وارتفاع الفائدة، دفع شركات تشغيل شبكات الاتصالات إلى تقليص إنفاقها.

وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "في الربع الثالث، شهدنا تأثيرًا متزايدًا لتحديات الاقتصاد الكلي على أعمالنا ولا سيما بعض التباطؤ في وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس في الهند؛ ما يعني أن النمو هناك لم يعد كافيًا لتعويض التباطؤ في أمريكا الشمالية".

المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية