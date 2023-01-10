سعر البصل في الفلبين الأعلى في العالم.. لماذا؟
من السلطات إلى اليخنة، يعد البصل مكونًا رئيسيًا في كل طبق فلبيني تقريبًا، لكن الآن تكلف هذه الخضروات ما يقرب من ثلاثة أضعاف تكلفة الدجاج في الفلبين.
وتم بيع البصل الأحمر والأبيض بما يصل إلى 600 بيزو فلبيني (11 دولارًا) للكيلوغرام الواحد، يوم أمس الإثنين، مقارنة بـ 220 بيزو (4 دولارات) للكيلوغرام الواحد من الدجاج، وفقًا لوزارة الزراعة الفلبينية.
وأعرب جوي سالسيدا، الاقتصادي المقيم في مجلس النواب الفلبيني، عن أسفه من أن البلاد لديها الآن "أعلى سعر بصل في العالم"، بينما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى الفلبينيين من ارتفاع الأسعار.
وفي تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ارتفاع الأسعار يأتي بعد سلسلة من الأعاصير المدمرة التي ضربت الفلبين العام الماضي، وألحقت أضرارًا بمحاصيل تقدر قيمتها بعشرات المليارات من البيزو.
وأشارت الشبكة إلى أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عانت من ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة؛ إذ قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 8.1 % الشهر الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها في 14 عامًا.
ولفتت الشبكة إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى عمليات تهريب كبيرة للبصل، مشيرة إلى أن ضباط الجمارك صادروا ما قيمته 310 آلاف دولار من البصل الأبيض كانت مخبأة في شحنة ملابس في آخر عملية ضبط الشهر الماضي.
وقبل يومين، صادرت الجمارك أيضًا ما قيمته 364000 دولار من البصل الأحمر من الصين مخبأة في علب المعجنات، وفقًا للشبكة.
ودعا السيناتور شيرون جاتشاليان إلى تشكيل فريق عمل لمكافحة التهريب، مضيفًا أن "التهريب يؤثر سلبًا على الاقتصاد ليس فقط من حيث خسارة الإيرادات للحكومة بسبب الرسوم الجمركية غير المحصلة، بل إنه يدمر أيضًا ديناميكيات السوق للمنتجات المحلية".
بدوره، قال مساعد وزير الزراعة، ريكس إستوبيريز، إن الحكومة تحاول قمع المهربين، لكن المشكلة استمرت.
فيما أعرب الرئيس فرديناند ماركوس جونيور عن أمله في إيجاد طريقة لبيع البصل المهرب "لتقليل مشاكل الإمداد" التي تواجهها البلاد.
وذكرت الشبكة أن ماركوس، وهو أيضًا وزير الزراعة، وافق أخيرًا على استيراد 21060 طنًا متريًا من البصل مع توقع وصول الشحنة بحلول 27 الشهر الجاري.
وقال إستوبيريز: "أحد العوامل الدافعة للتضخم في البلاد هو ارتفاع أسعار البصل، لذلك قررنا التوصية باستيراد البصل"، مضيفًا أن الفلبينيين يستهلكون حوالي 20 ألف طن متري من تلك الخضار كل شهر.
وأوضح أن الواردات كانت "حلًا مؤقتًا"، مضيفًا أنه لا توجد خطط أخرى للمشتريات لأن موسم ذروة الحصاد يأتي الشهر المقبل وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار.