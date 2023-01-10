سعر البصل في الفلبين الأعلى في العالم.. لماذا؟

من السلطات إلى اليخنة، يعد البصل مكونًا رئيسيًا في كل طبق فلبيني تقريبًا، لكن الآن تكلف هذه الخضروات ما يقرب من ثلاثة أضعاف تكلفة الدجاج في الفلبين.

وتم بيع البصل الأحمر والأبيض بما يصل إلى 600 بيزو فلبيني (11 دولارًا) للكيلوغرام الواحد، يوم أمس الإثنين، مقارنة بـ 220 بيزو (4 دولارات) للكيلوغرام الواحد من الدجاج، وفقًا لوزارة الزراعة الفلبينية.

وأعرب جوي سالسيدا، الاقتصادي المقيم في مجلس النواب الفلبيني، عن أسفه من أن البلاد لديها الآن "أعلى سعر بصل في العالم"، بينما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بشكاوى الفلبينيين من ارتفاع الأسعار.