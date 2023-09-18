"وول ستريت جورنال": محادثات لإنشاء مصنع لسيارات تسلا في السعودية
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن محادثات أولية تجري بين السعودية وشركة تسلا، بهدف إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية على الأراضي السعودية.
وقالت الصحيفة إن "المحادثات لا تزال في مراحل مبكرة جدًا ويشوبها الحذر، وقد تنهار، بحكم العلاقة المتوترة السابقة بين السعودية والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، فضلاً عن الشراكة الحالية للمملكة مع شركة السيارات الكهربائية المنافسة لتسلا، وهي مجموعة Lucid Group LCID".
وأكدت بأن "السعودية قد بدأت بالفعل مباحثات مع بعض الدول لشراء المعادن التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية، ومن بين تلك المباحثات تواصل سعوديون مع الحكومة الكونغولية في يونيو/حزيران الماضي بشأن تأمين الكوبالت، الذي توفر الكونغو حوالي 70% من إنتاجها في العالم.
وتدرس السعودية، بحسب التقرير "توسيع نطاق تمويل شركة ترافيجورا العملاقة، لمشروع متعثر في الكونغو للكوبالت والنحاس، والذي يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في إمداد مصنع سيارات تسلا المقترح في المملكة".
وبحال نجحت الصفقة مع السعوديين، فيمكن أن تساعد "تسلا" على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030، بارتفاع نحو 1.3 مليون عن عام 2022، سعيا لتجاوز تويوتا التي وصلت في عام 2022 إلى 10.5 مليون سيارة.
ومن المتوقع أن تبدأ شركة "لوسيد"، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية فيها، بإجراء إعادة تجميع المركبات على نطاق محدود هذا الشهر في أول مصنع دولي لها على ساحل البحر الأحمر بالمملكة حيث تعمل على إنتاج 150 ألف سيارة سنويًا.
وقال إيلون ماسك إن "تسلا من المرجح أن تحتاج إلى ما يقرب من عشرة مصانع لتحقيق هدفها الخاص ويمكن أن تعلن عن مصنع آخر بحلول نهاية العام"، حيث تُصنّع الشركة حاليا سيارات في الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقالت إنها تخطط للقيام بذلك في المكسيك.
في حين قال المسؤولون السعوديون إن "أحدث المبادرات مع شركة تسلا، التي قدمها صندوق الثروة السيادية في البلاد، بدأت هذا الصيف، وإن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أراد منذ سنوات أن يكون لديه منشأة لتصنيع تسلا في المملكة".
لكن الصحيفة أردفت بالقول نقلا عن المسؤولين السعوديين إن "الشركة لا يزال بإمكانها رفض الاقتراح في النهاية"، إلا أن "الصفقة في حال اكتمالها، ستكون بمثابة تحول مفاجئ للأحداث بالنسبة إلى ماسك والسعوديين".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال"