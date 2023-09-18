"وول ستريت جورنال": محادثات لإنشاء مصنع لسيارات تسلا في السعودية

وتدرس السعودية، بحسب التقرير "توسيع نطاق تمويل شركة ترافيجورا العملاقة، لمشروع متعثر في الكونغو للكوبالت والنحاس، والذي يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في إمداد مصنع سيارات تسلا المقترح في المملكة".

وبحال نجحت الصفقة مع السعوديين، فيمكن أن تساعد "تسلا" على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030، بارتفاع نحو 1.3 مليون عن عام 2022، سعيا لتجاوز تويوتا التي وصلت في عام 2022 إلى 10.5 مليون سيارة.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة "لوسيد"، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية فيها، بإجراء إعادة تجميع المركبات على نطاق محدود هذا الشهر في أول مصنع دولي لها على ساحل البحر الأحمر بالمملكة حيث تعمل على إنتاج 150 ألف سيارة سنويًا.

وقال إيلون ماسك إن "تسلا من المرجح أن تحتاج إلى ما يقرب من عشرة مصانع لتحقيق هدفها الخاص ويمكن أن تعلن عن مصنع آخر بحلول نهاية العام"، حيث تُصنّع الشركة حاليا سيارات في الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقالت إنها تخطط للقيام بذلك في المكسيك.