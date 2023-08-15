مسؤول: لاتفيا قد تبدأ تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئها في الخريف

قال رئيس هيئة السكك الحديدية في لاتفيا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده العضو في الاتحاد الأوروبي، قد تبدأ تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئها في الخريف وبكميات تصل إلى مليون طن سنويا.

وقال رينالدز بلاونيكس لإذاعة لاتفيا العامة، "حاليا، هناك فرصة لنقل الحبوب الأوكرانية".

ويتعين شحن الحبوب عبر بولندا، التي تستخدم سككا حديدية بمقاييس مختلفة عن التي تستخدمها لاتفيا وأوكرانيا؛ مما يتطلب حدوث تغييرين من شأنهما زيادة التكلفة.

وأضاف بلاونيكس: "نقدر أن يتم شحن نحو 500 ألف طن سنويا عبر ممر النقل العابر هذا".