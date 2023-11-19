تونس تنفي رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية
نفت السلطات التونسية، السبت، رفع الدعم ''بشكل مقنع" عن المواد الأساسية في خضم جدل في الشارع، خاصة بعد فقدان مواد غذائية مثل السكر والأرز والقهوة وغيرها.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري: "سأوجه كلامي إلى خبراء قالوا إن الدولة أنفقت مبلغا زهيدا في منظومة الدعم سنة 2023 يقدر بحوالي 470 مليون دينار(حوالي 150 مليون دولار)، وهو كلام غير صحيح لأن مقارباتهم سطحية ولا يرون كيف عالجنا موضوع الدعم".
وأضافت البوغديري في ردها على النواب في جلسة مناقشة الميزانية: "في تنفيذ ميزانية 2023 تم إنفاق 473 مليون دينار كمصاريف بعنوان دعم المواد الأساسية واعتبر البعض أن المبلغ ضعيف وأنه يترجم رفع الدعم وأن الحكومة رفعت الدعم بصفة مقنعة، بكل صراحة ومع كل احترامي للخبراء الذي قدموا المغالطات أقول لهم إن هذا تحليل سطحي".
وأكدت الوزيرة التونسية أن "هذا التحليل يدل على عدم دراية بمنظومة الدعم التي تقوم على مبدأ التعويض لأن هذا الرقم هو جزء بسيط جدا من المبالغ التي تم صرفها إلى حد الآن لمنظومة الدعم".
تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد جدلا واسعا حول منظومة الدعم، فيما يؤكد الرئيس قيس سعيد أنه يرفض رفعه وأن ذلك كان المطالب التي قدمها صندوق النقد الدولي لمنح تونس تمويلاً يقدر بـ 1.9 مليار دولار.