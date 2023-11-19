تونس تنفي رفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية

وأضافت البوغديري في ردها على النواب في جلسة مناقشة الميزانية: "في تنفيذ ميزانية 2023 تم إنفاق 473 مليون دينار كمصاريف بعنوان دعم المواد الأساسية واعتبر البعض أن المبلغ ضعيف وأنه يترجم رفع الدعم وأن الحكومة رفعت الدعم بصفة مقنعة، بكل صراحة ومع كل احترامي للخبراء الذي قدموا المغالطات أقول لهم إن هذا تحليل سطحي".

وأكدت الوزيرة التونسية أن "هذا التحليل يدل على عدم دراية بمنظومة الدعم التي تقوم على مبدأ التعويض لأن هذا الرقم هو جزء بسيط جدا من المبالغ التي تم صرفها إلى حد الآن لمنظومة الدعم".

تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد جدلا واسعا حول منظومة الدعم، فيما يؤكد الرئيس قيس سعيد أنه يرفض رفعه وأن ذلك كان المطالب التي قدمها صندوق النقد الدولي لمنح تونس تمويلاً يقدر بـ 1.9 مليار دولار.