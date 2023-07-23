الإضرابات وطوابير السيارات تعكّران صفو العطلات الصيفية في بريطانيا
أظهر تقرير للإندبندنت البريطانية، حجم ما تسببت فيه الإضرابات التي تشهدها المملكة المتحدة من تعكير لصفو العطلات الصيفية، التي باتت هذا العام على ما يبدو عبئًا على المصطافين بدلًا من أن تكون وقتًا للترفيه.
وقال التقرير إن إضرابات موظفي السكك الحديدية والنقل أدت لاكتظاظ وازدحامات على الطرقات، حيث أدت طوابير المركبات إلى إعاقة حركة المرور وازدحامات على المنافذ الحدودية.
وكان الوصول إلى نقاط التفتيش الحدودية يتطلب رحلة شاقة بسبب الازدحامات المرورية، وذكر ميناء “دوفر” في بيان “أن عبور نقاط التفتيش استغرق نحو 90 دقيقة من الركاب المغادرين”، بحسب ما ذكرت وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية للأنباء، السبت.
ورغم ذلك، قال ميناء "دوفر" إن حركة المرور كانت تسير "طبقًا للخطة" في ميناء القنال الإنجليزي في كنت، حيث أبحر 15 ألفًا و901 راكب إلى فرنسا، بحلول العاشرة من صباح السبت.
وتأتي العطلات الصيفية وسط إضراب آلاف من أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل، حيث لا توجد قطارات في بعض المناطق طوال اليوم.
ولا يزال الخلاف حول الأجور والوظائف وظروف العمل، قائمًا، بعد أكثر من عام من الإضراب.
وتشهد العديد من دول العالم ارتفاعًا في نسب التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات اقتصادية متعددة، منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية، مثل: القمح.
المصدر: "الإندبندنت" البريطانية