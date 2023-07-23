الإضرابات وطوابير السيارات تعكّران صفو العطلات الصيفية في بريطانيا

أظهر تقرير للإندبندنت البريطانية، حجم ما تسببت فيه الإضرابات التي تشهدها المملكة المتحدة من تعكير لصفو العطلات الصيفية، التي باتت هذا العام على ما يبدو عبئًا على المصطافين بدلًا من أن تكون وقتًا للترفيه.

وقال التقرير إن إضرابات موظفي السكك الحديدية والنقل أدت لاكتظاظ وازدحامات على الطرقات، حيث أدت طوابير المركبات إلى إعاقة حركة المرور وازدحامات على المنافذ الحدودية.

وكان الوصول إلى نقاط التفتيش الحدودية يتطلب رحلة شاقة بسبب الازدحامات المرورية، وذكر ميناء “دوفر” في بيان “أن عبور نقاط التفتيش استغرق نحو 90 دقيقة من الركاب المغادرين”، بحسب ما ذكرت وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية للأنباء، السبت.