تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية يمتد إلى منطقة الساحل من جديد

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الجمعة، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى مالي وبوركينا فاسو لمدة أسبوع إضافي، مع بقاء الرحلات الجوية إلى النيجر متوقفة "حتى إشعار آخر".

وأشارت الخطوط الجوية الفرنسية، لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إلى أن الرحلات الجوية ستعمل بدون توقف بين لومي وباريس "مطار شارل ديغول"، وأن تمديد أوقات الرحلات من وإلى العديد من محطات التوقف في جنوب الصحراء الكبرى سيتم شمله أيضًا.

يشار إلى أن الشركة الفرنسية أوقفت الطيران الرئيسي بين أوروبا وإفريقيا ورحلاتها إلى باماكو (7 رحلات أسبوعيا)، واغادوغو (5 رحلات أسبوعيا)، ونيامي (4 رحلات أسبوعيا) في 7 أغسطس/آب أسبوعيا)، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي في النيجر، إثر الانقلاب في 26 تموز / يوليو، إلا أنه أعيد فتح هذا المجال يوم الاثنين 4 أيلول.

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية على الفور أن طائراتها ستستأنف التحليق فوق أراضي النيجر اعتبارا من يوم الثلاثاء، ولكن دون استئناف الخدمة إلى نيامي.

ولفتت الصحيفة أنه لم يعد لشركة الخطوط الجوية الفرنسية الحق في الطيران على طريق باريس – باماكو.