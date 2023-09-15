تعليق رحلات الخطوط الجوية الفرنسية يمتد إلى منطقة الساحل من جديد
أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الجمعة، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى مالي وبوركينا فاسو لمدة أسبوع إضافي، مع بقاء الرحلات الجوية إلى النيجر متوقفة "حتى إشعار آخر".
وأشارت الخطوط الجوية الفرنسية، لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إلى أن الرحلات الجوية ستعمل بدون توقف بين لومي وباريس "مطار شارل ديغول"، وأن تمديد أوقات الرحلات من وإلى العديد من محطات التوقف في جنوب الصحراء الكبرى سيتم شمله أيضًا.
يشار إلى أن الشركة الفرنسية أوقفت الطيران الرئيسي بين أوروبا وإفريقيا ورحلاتها إلى باماكو (7 رحلات أسبوعيا)، واغادوغو (5 رحلات أسبوعيا)، ونيامي (4 رحلات أسبوعيا) في 7 أغسطس/آب أسبوعيا)، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي في النيجر، إثر الانقلاب في 26 تموز / يوليو، إلا أنه أعيد فتح هذا المجال يوم الاثنين 4 أيلول.
وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية على الفور أن طائراتها ستستأنف التحليق فوق أراضي النيجر اعتبارا من يوم الثلاثاء، ولكن دون استئناف الخدمة إلى نيامي.
ولفتت الصحيفة أنه لم يعد لشركة الخطوط الجوية الفرنسية الحق في الطيران على طريق باريس – باماكو.
وسبق لشركة الخطوط الجوية الفرنسية أن مددت هذا التعليق أربع مرات في أعقاب الانقلاب في النيجر؛ وبسبب الوضع الجيوسياسي في منطقة الساحل، ورداً على ذلك ألغت سلطات مالي، التي يتضامن قادتها العسكريون مع الانقلابيين النيجريين، تصريح الخطوط الجوية الفرنسية للعمل بين باريس وباماكو، مشيرة إلى "انتهاك سيىء السمعة" لشروط تصريح التشغيل الخاص بها.
يشار إلى أن هذا الإلغاء يسري على كامل موسم الصيف الذي يمتد حتى تشرين الأول.
بدورها، هددت الوكالة الوطنية للطيران المدني المالي شركة الخطوط الجوية الفرنسية بالتخلي عن مقاعدها لشركة أخرى تطلب ذلك.
وطمأنت الخطوط الجوية الفرنسية العملاء المتأثرين بهذه الإلغاءات، حيث تم وضع إجراءات تجارية تسمح لهم بالتأجيل أو السداد.
يذكر أن الشركة، وبالتعاون مع السلطات الفرنسية، تراقب باستمرار تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها وتحلق فوقها، مشددة على "أن سلامة عملائها وأطقمها ضمن أولويتها المطلقة".
المصدر: صحيفة لوفيغارو