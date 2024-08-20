هبط الدولار، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى من سبعة أشهر وسط رهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الشهر المقبل، فيما يترقب المتعاملون تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غيروم باول، يوم الجمعة.

ورفع ضعف العملة الأمريكية اليورو إلى أعلى مستوياته هذا العام، بينما استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى له في شهر، وسجل مؤشر عملات الأسواق الناشئة مستوى قياسيًّا مرتفعًا، وفقًا لوكالة "رويترز".

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وسينصب التركيز هذا الأسبوع على خطاب باول في ندوة جاكسون هول، ما قد يجعل المستثمرين مترددين في وضع رهانات كبيرة قبل الحدث، كما سيترقب المستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره غدًا الأربعاء.

ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير أن يعترف باول بالحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، وسيحللون خطابه بحثًا عن إشارات حول ما إذا كان سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.

وأظهرت خدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم. إي"، أن الأسواق تتوقع بـ 24.5 في المئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، بعدما كانت توقعاتها بـ 50 في المئة قبل أسبوع، وتتوقع بـ 75.5 في المئة خفضها بواقع 25 نقطة أساس، كما يتوقع المتعاملون خفض إجمالي أسعار الفائدة بمقدار 93 نقطة أساس هذا العام.

وبلغ اليورو في أحدث تداول له 1.10775 دولار، اليوم الثلاثاء، بعد أن لامس 1.108775 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الـ28 من ديسمبر/كانون الأول في التعاملات المبكرة، وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 2.4 في المئة هذا الشهر، في طريقها لتحقيق أقوى أداء شهري لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2979 دولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 1.2998 دولار في الجلسة السابقة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 101.95 نقطة في أحدث التعاملات، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير/كانون الثاني عند 101.82 نقطة اليوم الثلاثاء. وانخفض المؤشر بأكثر من 2 في المئة في أغسطس/آب، ويتجه إلى الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.

ورفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى أعلى مستوى لهما في شهر، حيث سجل الدولار الأسترالي 0.6719 دولار في أحدث التعاملات، وصعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.61205 دولار.

وانخفض الين الياباني قليلًا إلى 146.98 مقابل الدولار، ليبقى قريبًا من أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا الذي لامسه في الجلسة السابقة، ولكنه لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.675 الذي بلغه في بداية أغسطس/آب.