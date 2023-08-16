تقرير: تراجع مؤشرات الإنتاج الصناعي في كولومبيا خلال 2023

سجلت مؤشرات الإنتاج الصناعي في كولومبيا تراجعًا سلبيًا واضحًا برز من خلال إخضاع 39 منشأة صناعية لمسح شامل أجرته وكالة الإحصاءات الوطنية في البلاد.

وسجلت 27 من تلك المنشآت انخفاضًا في الإنتاج خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري، وفق تقرير لوكالة الإحصاءات الوطنية الكولومبية، وفق ما أوردته صحيفة "La Nacion".

وأوضح التقرير، أنه بتحليل شهر يونيو/ حزيران الماضي منفردًا، اتضح أن عدد المنشآت التي انخفض إنتاجها الصناعي ارتفع إلى 31 منشأة من أصل 37 منشأة.

وأضاف أن الصناعات التي كان لها أعلى مؤشر سلبي من حيث التراجع في الإنتاج، جاءت كالتالي: صناعة المواد الأولية للمعادن الثمينة بنسبة (- 30.1%)، معدات وأدوات النقل (- 19.9%)، الغزل والنسيج (- 19.3%)، وتصنيع السيارات ومحركاتها (- 19%).

وانعكس التراجع أيضًا في الإنتاج الصناعي على حجم مبيعات هذه المنتجات، والذي انخفض هو الآخر بنسبة 3.2%، وعلى عدد العاملين في هذا القطاع الذي تقلص بنسبة 2% عما كان عليه في العام الماضي.

وسجلت 8 قطاعات صناعية فقط، شاركت بالمسح، مؤشرات إنتاج ايجابية تم تقديرها بنقطتين مئويتين، وفق التقرير.

المصدر: صحيفة "La Nacion" الكولومبية