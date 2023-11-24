الدولار تحت ضغط بينما تقيّم الأسواق توقعات الفائدة الأمريكية

تعرض الدولار لضغوط، اليوم الجمعة، بفعل الضبابية المحيطة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية، في حين حافظ اليورو على مكاسب حققها خلال الليل مع إشارة بيانات إلى أن التراجع في منطقة اليورو ربما ينحسر.

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية أمس الخميس وعقد جلسة تداول أقصر اليوم الجمعة بسبب عيد الشكر، من المرجح أن يكون تداول العملات محدودا ولكن مع بعض التقلبات إذ من المتوقع أن تظل السيولة ضعيفة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقارنة مع ست عملات، بنسبة 0.029 % إلى 103.73، ليظل قريبا من أدنى مستوى خلال شهرين ونصف عند 103.17 الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.

وخلال الشهر، تراجع المؤشر 2.8 % ويتجه لتسجيل أضعف أداء شهري خلال عام وسط توقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في خفضها العام المقبل.