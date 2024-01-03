أسعار النفط ترتفع بفعل استمرار توتر الشحن عبر البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 76.11 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.3% إلى 70.64 دولار.

وارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر مطلع الأسبوع وتقارير عن وصول سفينة حربية إيرانية يوم الاثنين.

وقالت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" ومنافستها الألمانية "هاباج لويد" إن سفن الحاويات التابعة لهما ستواصل تجنب طريق البحر الأحمر الذي يتيح الوصول إلى قناة السويس.

