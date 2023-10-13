حرب غزة.. تهديد اقتصادي جديد للمنطقة العربية والعالم

في ظل معاناة العالم جرّاء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، اندلعت موجة تصعيد جديدة في غزة، ما أثار مخاوف من تضخم عالمي جديد.

ويتوقع خبراء ومراقبون أن يؤدي التصعيد في غزة إلى موجة تضخمية جديدة، ما يفرض عبئًا إضافيًّا على المستهلكين والبنوك المركزية، وزيادة الأعباء على الاقتصادات العالمية.

وأطلقت مؤسسات دولية تحذيرات عدة من تداعيات اقتصادية للحرب بين غزة وإسرائيل، بعد تفاقم الأوضاع خلال الأيام الماضية.

وتلقت الأسواق العالمية صدمة جديدة، بعدما شهدت أسواق السلع الأساسية والأسهم العالمية تقلبات حادة، وسط مخاوف من تحول الصراع إلى حرب طويلة الأمد، بالتزامن مع ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي.

تكامل عربي أفريقي

في هذا السياق، قال فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي المصري، إن "العالم يتابع بقلق بالغ التداعيات المحتملة للحرب في فلسطين على الاقتصاد العالمي والعربي"، وتوقع أن تستمر الحرب لفترة طويلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع وبوليصة التأمين على الطاقة والخدمات اللوجستية والغذاء.

وأشار عبدالله، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إلى احتمالية فرض عقوبات أمريكية على روسيا، ما سيؤثر في السياسات النقدية بالمنطقة.

وعن الإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تقلل من مخاطر التضخم على المنطقة العربية، قال عبدالله إنه "من الممكن أن تعقد الدول العربية صفقات مع روسيا للحصول على الحبوب لتأمين الاحتياجات الغذائية، بدلًا من الاعتماد على نظام سويفت".

وأوضح عبدالله أن الدول العربية يمكنها الضغط على الولايات المتحدة من خلال تخارج أموالها من السوق الأمريكية، أو حتى التلويح بهذا الأمر، لوقف الحرب في غزة، متوقعًا أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا إضافيًّا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن "التكامل العربي الأفريقي يُعدُّ من الأدوات المهمة لمواجهة التضخم والتداعيات الاقتصادية السلبية للحرب في غزة"، ودعا إلى إعادة النظر في الأسواق الأفريقية، وضرورة حدوث تكامل عربي أفريقي في مجال الغذاء والطاقة من خلال مجموعة "بريكس"، في ظل وجود كبرى الدول العربية بالمجموعة، وهي السعودية والإمارات ومصر.