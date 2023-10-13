حرب غزة.. تهديد اقتصادي جديد للمنطقة العربية والعالم
في ظل معاناة العالم جرّاء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، اندلعت موجة تصعيد جديدة في غزة، ما أثار مخاوف من تضخم عالمي جديد.
ويتوقع خبراء ومراقبون أن يؤدي التصعيد في غزة إلى موجة تضخمية جديدة، ما يفرض عبئًا إضافيًّا على المستهلكين والبنوك المركزية، وزيادة الأعباء على الاقتصادات العالمية.
وأطلقت مؤسسات دولية تحذيرات عدة من تداعيات اقتصادية للحرب بين غزة وإسرائيل، بعد تفاقم الأوضاع خلال الأيام الماضية.
وتلقت الأسواق العالمية صدمة جديدة، بعدما شهدت أسواق السلع الأساسية والأسهم العالمية تقلبات حادة، وسط مخاوف من تحول الصراع إلى حرب طويلة الأمد، بالتزامن مع ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي.
تكامل عربي أفريقي
في هذا السياق، قال فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي المصري، إن "العالم يتابع بقلق بالغ التداعيات المحتملة للحرب في فلسطين على الاقتصاد العالمي والعربي"، وتوقع أن تستمر الحرب لفترة طويلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع وبوليصة التأمين على الطاقة والخدمات اللوجستية والغذاء.
وأشار عبدالله، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إلى احتمالية فرض عقوبات أمريكية على روسيا، ما سيؤثر في السياسات النقدية بالمنطقة.
وعن الإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تقلل من مخاطر التضخم على المنطقة العربية، قال عبدالله إنه "من الممكن أن تعقد الدول العربية صفقات مع روسيا للحصول على الحبوب لتأمين الاحتياجات الغذائية، بدلًا من الاعتماد على نظام سويفت".
وأوضح عبدالله أن الدول العربية يمكنها الضغط على الولايات المتحدة من خلال تخارج أموالها من السوق الأمريكية، أو حتى التلويح بهذا الأمر، لوقف الحرب في غزة، متوقعًا أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا إضافيًّا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن "التكامل العربي الأفريقي يُعدُّ من الأدوات المهمة لمواجهة التضخم والتداعيات الاقتصادية السلبية للحرب في غزة"، ودعا إلى إعادة النظر في الأسواق الأفريقية، وضرورة حدوث تكامل عربي أفريقي في مجال الغذاء والطاقة من خلال مجموعة "بريكس"، في ظل وجود كبرى الدول العربية بالمجموعة، وهي السعودية والإمارات ومصر.
ركود عالمي
في هذا السياق، قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذة الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن "حدوث موجة تضخمية جديدة لن يكون سريعًا، بل سيعتمد على مدى استمرار الأزمة الحالية واحتمالية انتشارها".
وأشارت نوار إلى أن "أكثر القطاعات تأثرًا بهذا الوضع قطاعا السياحة والاستثمار الأجنبي في مصر، اللذان شهدا ازدهارًا، وحققا مزيدًا من الفرص بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي عملت على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية".
وشددت نوار على ضرورة الاستمرار في حملات الترويج للسياحة والاستثمار في مصر، وتقديم المزيد من الحوافز الاقتصادية؛ للحفاظ على ما حققته الدولة من استقرار وتقدم اقتصادي خلال السنوات الماضية.
وأعربت نوار عن توقعاتها الإيجابية تجاه احتمالية حدوث تضخم، ولكن ليس بالصورة الكبيرة التي حدثت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وأضافت: "على صنّاع السياسات الاقتصادية أن يشعروا بالقلق إزاء التهديد المتمثل في حدوث ركود عالمي، نتيجة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية".
صدمة عالمية
وعن توقعات البنك الدولي لأحداث غزة، ومدى تأثيرها على دول العالم اقتصاديًّا، قال أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، إن "الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها، وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة، إذا انتشر".
وأضاف، في تصريح لوكالة رويترز على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب: "هذا الصراع مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها".
وأشار بانجا إلى أن "البنوك المركزية بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا الصراع سيجعل الأمر أكثر صعوبة".
وأعلن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل إلى 2.9% بتراجع 0.1% عن توقعاته السابقة.
وفي السياق ذاته، حذّرت نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، من التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس، وقالت: "سيكون له تأثير كبير في تدفقات التجارة العالمية الضعيفة، إذا اتسع نطاقه في المنطقة".
وأضافت، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب، أن "العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، ومنها ارتفاع أسعار الفائدة، وسوق العقارات الصينية المتأزمة، والحرب الروسية في أوكرانيا".
تبعات سلبية
من جانبه، قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن "الحرب في غزة ستؤدي بالضرورة إلى مزيد من التبعات الاقتصادية السلبية على الدول العربية، ومنها مصر، وأهمها التضخم، خصوصًا السلع الأساسية والغذاء".
وأضاف البهواشي أن "جميع التقديرات العالمية تشير إلى احتمالية زيادة أسعار النفط بـ10%، ما سيؤدي إلى خفض الناتج العالمي بنحو 0.2% العام المقبل، بالإضافة إلى زيادة التضخم العالمي بـ0.4%".
ووسط تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل.
وبلغ خام القياس العالمي برنت مستويات 88 دولارًا للبرميل بارتفاع نسبته 4%، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أكثر من 86 دولارًا للبرميل. وتمثل منطقة الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث العرض العالمي.
ويرى ريكاردو إيفانجليستا، محلل أسواق النفط في شركة ActivTrades للوساطة المالية، أن "أسعار النفط ستظل في حالة تذبذب مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، لأن الأنظار تتجه إلى إيران".
الاقتصاد الذاتي
من جانبه، يرى الدكتور ماجد عبدالعظيم، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر المصرية، أن "استمرار الحرب في غزة وتصاعد الموقف المحتدم بين الطرفين، دون الإسراع إلى فرض التهدئة وتجنب مزيد من الصراع، سيلقي بظلاله على العالم العربي، خصوصًا مصر".
وأضاف عبدالعظيم أن "استمرار الحرب يُعد استنزافًا لخيرات المنطقة بأكملها، التي لم تستطع التعافي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الاقتصادية السلبية"، وقال إن "العالم أصبح على صفيح ساخن يعاني الركود والتضخم".
وعن الإجراءات الاحترازية لخفض التأثير السلبي على اقتصاديات الدول العربية، ومنها مصر، دعا عبدالعظيم إلى "ضرورة تهدئة الأوضاع ووقف الحرب، مع الاعتماد على الاقتصاد الذاتي وتشجيع الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وضرورة التوسع في الزراعة، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، مع تقليل استخدام تحرير سعر الصرف في علاج التضخم، لأنه سيؤدي إلى كارثة حقيقية".