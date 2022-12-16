الذهب نحو تسجيل خسارة أسبوعية مع تمسك المركزي الأمريكي بالتشديد

وهبطت أسعار الذهب بما يقارب الواحد بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن متراجعة بشكل حاد عن أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف منذ قرار المركزي الأمريكي يوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقول رئيسه جيروم باول إن المزيد من عمليات الرفع ستتم العام المقبل رغم انزلاق الاقتصاد صوب الركود.

ويعرف عن الذهب أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبيته لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وفي تلك الأثناء، رفعت الهند سعر الاستيراد الأساسي للذهب والفضة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. والهند أكبر مستورد في العالم للفضة وثاني أكبر مستورد للذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.2 % إلى 23 دولارا للأوقية، لكنها سجلت حتى الآن انخفاضا نسبته اثنين بالمئة للأسبوع.

وزاد البلاتين 0.6 % إلى 1000.54 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5 % إلى 1817.88 دولار، لكنه يتجه إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين.