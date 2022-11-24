السعودية تستثمر أكثر من 700 مليون دولار في جزيرة تاروت

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الخميس، أن المملكة ستستثمر 2.64 مليار ريال (702.6 مليون دولار) في جزيرة تاروت في الخليج.

وقالت الوكالة إن تطوير الجزيرة التي تبلغ مساحتها 32 كيلومترًا مربعًا والتي يسكنها 120 ألف نسمة سيركز على مزاياها السياحية، والتراثية، والبيئية.

وتقع جزيرة تاروت السعودية في الخليج العربي، وتتبع إداريًا محافظة القطيف إحدى محافظات المنطقة الشرقية وتعد رابع أكبر جزيرة في الخليج العربي بعد قشم، وبوبيان، ومملكة البحرين.