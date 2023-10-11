قطر للطاقة وتوتال إنرجيز توقعان اتفاقيتين لتوريد الغاز لفرنسا

وقّعت قطر، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا لمدة 27 عامًا بدءًا من سنة 2026، في خطوة تندرج في إطار مسعى الدولة الأوروبية لتنويع الإمدادات، حسب ما أفاد بيان لمجموعة الطاقة القطرية الحكومية.

ووقع على الاتفاقيتين شركتان تابعتان لكل من "قطر للطاقة" و"توتال إنرجي" لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال، على أن يتم تسليم الشحنات إلى محطة "فوس كاڤاوو" في جنوب فرنسا، بحسب البيان.

وقالت شركة قطر للطاقة في بيان إن "شركة تابعة لها وشركة أخرى تابعة لتوتال إنرجيز وقعتا اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأجل لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا".

وجاء في البيان أنه "سيجري تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كاڤاوو للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا اعتبارًا من عام 2026 ولمدة 27 عامًا".