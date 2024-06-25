تصدرتها دولة عربية.. أفضل 10 خطوط طيران في العالم لعام 2024

تصدرت دولة عربية قائمة أفضل 10 شركات خطوط جوية على مستوى العالم لعام 2024، والتي أعلن عنها في حفل توزيع جوائز "سكاي تراكس العالمية 2024" في لندن.

وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة "أفضل شركة طيران في العالم"، كما حصلت على جائزة "أفضل درجة رجال الأعمال في العالم"، وجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط"، وجائزة أفضل "صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال".

وأصبحت مجموعة الخطوط القطرية أول مجموعة طيران، في تاريخ جوائز "سكاي تراكس"، تحصد في نفس العام جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل مطار في العالم" و"أفضل مطار للتسوق في العالم".