هبط الشيكل الإسرائيلي 1.2% أمام الدولار، متأثرًا بتعليق عدد من الشركات العالمية رحلاتها إلى تل أبيب، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال موقع "المونيتور" إن الشيكل الإسرائيلي هبط 1.2%، إلى 3.7886 مقابل الدولار، على خلفية مقتل إسماعيل هنية في إيران يوم الأربعاء، إذ أوقفت شركات "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"بريتيش إيرويز" الرحلات الجوية إلى إسرائيل.

أخبار ذات علاقة يونايتد إيرلاينز ودلتا الأمريكيتان تعلقان رحلاتهما إلى تل أبيب

علاوة على ذلك، ارتفعت عائدات السندات السيادية الإسرائيلية لأجل عشر سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 4.99%.

وبلغت عائدات السندات أعلى مستوى لها منذ 13 عامًا عند 5.19% في الـ 2 من يوليو/ تموز، متجاوزة علامة 5% في مايو/ أيار للمرة الأولى منذ عام 2011.

وتُقدر خسارة الاقتصاد الإسرائيلي بنحو 60 مليار شيكل، أي ما يعادل 16 مليار دولار، نتيجة الحرب على غزة.

أخبار ذات علاقة الشيكل الإسرائيلي يتراجع إلى أدنى مستوى أمام الدولار منذ 2015

في الوقت ذاته، انكمش اقتصاد قطاع غزة بأكثر من 80% في أواخر عام 2023 بسبب الحرب، وفقًا للبنك الدولي.

ولفت الموقع إلى أن المستثمرين باتوا يخشون وقوع حرب إقليمية في الشرق الأوسط مع إسرائيل، وانتقام ميليشيا "حزب الله" وحركة حماس لاغتيال هنية وفؤاد شكر.

وأفادت التقارير بأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تقطّعت بهم السبل في الولايات المتحدة نتيجة إيقاف الرحلات الجوية.

ونقل الموقع عن إستراتيجي النقد الأجنبي، نيك ريس، قوله: "يصعب التنبؤ بسيناريو لا ترد فيه إيران، نظرًا لأن هذا كان هجومًا ليس فقط على الأراضي الإيرانية، بل استهدف ضيفًا للرئيس الجديد في طهران ذاتها".

وأردف، "من الصعب أن نرى سيناريو لا يستمر فيه الشيكل في التداول تحت الضغط، ما لم يتراجع الجانبان عن حافة الهاوية".

كما تعهدت حركة حماس، المدعومة من إيران، بالانتقام؛ ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا.