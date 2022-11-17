بريطانيا تكشف عن ميزانية تقشف رغم الركود

كشفت بريطانيا، اليوم الخميس، النقاب عن ميزانية تقشف تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65 مليار دولار)، بينما أكدت أن اقتصادها دخل في حالة ركود.

وأكد وزير المال البريطاني، جيريمي هانت، أن الإجراءات الصعبة ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار المالي بعد الاضطرابات الأخيرة.

وأعلن هانت أيضًا أن لندن ستزيد الضريبة الاستثنائية التي تفرضها على أرباح شركات الطاقة العملاقة من 25 إلى 35 في المئة، وستمددها حتى العام 2028.

وأكد وزير المال أثناء عرضه الموازنة الجديدة على أعضاء البرلمان، فرض "ضريبة جديدة مؤقتة نسبتها 45 في المئة على منتجي الكهرباء".