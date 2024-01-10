أسعار النفط تواصل مكاسبها بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتواصل صعودها في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

لكن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً، بما يعادل 0.4%، إلى 77.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.4%، إلى 72.53 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% يوم الثلاثاء وسط أزمة الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات الليبية.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع تقديرات المحللين بزيادة قدرها 700 ألف برميل في استطلاع أجرته "رويترز".

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل ونواتج التقطير 6.9 مليون، متجاوزة توقعات بزيادة الأولى 2.5 مليون والثانية 2.4 مليون.

ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة (1530 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

وفيما يتعلق بالعرض، قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيسجل مستويات قياسية على مدى العامين المقبلين لكنه سينمو بمعدل أبطأ.

ويحاول المستثمرون أيضاً استنباط دلائل عن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة. وانخفضت التوقعات بأن البنك قد يفعل ذلك في مارس/ آذار.