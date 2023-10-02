ديون تتجاوز 3 تريليونات يورو.. أرقام صادمة تكشف تداعي الاقتصاد الفرنسي
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الحكومة الفرنسية تعتزم للعام الـ50 على التوالي، تقديم موازنة تُعاني من العجز، تُجسد عجز البلاد عن ضبط إنفاقها بما يتناسب مع إيراداتها لمدة نصف قرن من الزمان، وهو ما تسبب بتراكم "جبل" من الديون يتجاوز الـ3000 مليار يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن البلاد بحاجة إلى 50 عامًا، حتى تتمكن من إعادة مستوى الدين إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمتطلبات الالتزامات الأوروبية، مبينة أن قانون البرمجة المالية العامة، ينص على توفير 12 مليار دولار سنويًا حتى عام 2027.
وسيقدم وزير الاقتصاد برونو لومير الميزانية الـ49 إلى الجمعية الوطنية في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الهادفة وفقًا للوزير إلى "تسريع وتيرة خفض ديون البلاد وخفض الإنفاق العام".
وأشار إلى أنه سيبقى على فرنسا اقتراض 285 مليار يورو لإكمال مشروع القانون المالي (الموازنة)، ومن بين 16 مليار توفير تم عرضها بفخر لعام 2024، فإن 90% منها يتوافق مع إلغاء المساعدات الاستثنائية المرتبطة بمكافحة التضخم.
وأوضحت الصحيفة أنه في بداية العام الجاري، كانت كل الآمال منصبة على مراجعة الإنفاق العام المتوقع أن يحقق وفورات بعدة مليارات من الدولارات، في سعيها لخفض الميزانية، حيث إن القضاء على الثغرة الضريبية على الاستثمار الإيجاري أو التنظيم الأكثر صرامة للقروض بدون فائدة أصبح مهددًا بالفعل من خلال التدابير التعويضية الجديدة.
من جانبه، أكد رئيس ديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للمالية العامة يود بيير موسكوفيتشي، أن كل مواطن فرنسي يحصل على 28% زيادة في الإنفاق العام باليورو الثابت عمّا كان عليه في عام 2000.
رجحت الصحيفة أن ينفجر عبء الديون بحلول عام 2027 ليصل إلى 84 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 160% مقارنة بعام 2021، وستمثل تكلفته أكثر من ضعف الميزانية المخصصة هذا العام لتمويل التحول البيئي، لافتة إلى تبديد الإيرادات الثمينة، التي من المفيد استثمارها في الأمور المهمة بدلا من ملء جيوب المستثمرين الدوليين.
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية