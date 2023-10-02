ديون تتجاوز 3 تريليونات يورو.. أرقام صادمة تكشف تداعي الاقتصاد الفرنسي

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الحكومة الفرنسية تعتزم للعام الـ50 على التوالي، تقديم موازنة تُعاني من العجز، تُجسد عجز البلاد عن ضبط إنفاقها بما يتناسب مع إيراداتها لمدة نصف قرن من الزمان، وهو ما تسبب بتراكم "جبل" من الديون يتجاوز الـ3000 مليار يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلاد بحاجة إلى 50 عامًا، حتى تتمكن من إعادة مستوى الدين إلى ما دون 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لمتطلبات الالتزامات الأوروبية، مبينة أن قانون البرمجة المالية العامة، ينص على توفير 12 مليار دولار سنويًا حتى عام 2027.