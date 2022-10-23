بميزانية ضخمة.. محمد بن سلمان يطلق مبادرة وطنية لسلاسل الإمداد العالمية

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد، إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، وذلك بميزانية حوافز تبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن هذه المبادرة تأتي "كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أُطلقت في أكتوبر 2021، والتي تأتي بدورها في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح ولي العهد السعودي أن "هذه المبادرة ستسهم في تمكين المستثمرين، من الاستفادة من موارد المملكة، وبناء استثماراتٍ ناجحة، الأمر الذي سيعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية".

وأضاف أن المبادرة "ستسهم أيضا في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030".

ووفقا لـ"واس"، تهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، إلى "جعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال العديد من الخطوات مثل: حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة".

كما تتضمن المبادرة "تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة؛ بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة".

وخصصت المملكة للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليارات ريال سعودي (أكثر من 2.5 مليار دولار) لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين".

وشددت وكالة "واس"، على أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، "تتيح للمستثمرين، تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات".