بعد وأد أطماع فرنسا.. هل يذهب يورانيوم النيجر إلى إيران؟

وقال المحلل السياسي النيجري محمد الحاج عثمان: "إن القرار كان متوقعًا بالنظر لسياسة الحكومة الحالية في نيامي، التي تسعى إلى وضع حد للنهب الذي تمارسه فرنسا تجاه ثروات النيجر الحيوية".

وأضاف عثمان، لـ"إرم نيوز": "من المتوقع أن تبرم إيران والنيجر صفقة، والمحادثات منذ مدة تتقدم ببطء، وأعتقد أن الإعلان عن تفاصيل هذه الصفقة سيكون في مرحلة تالية".

وبيّن: "إيران ستحصل، بحسب هذه الصفقة، على حوالي 300 طن من اليورانيوم، وهي كمية ستكلف طهران 54 مليون دولار، وهو مبلغ سينعش الاقتصاد النيجري المتأزم".

جاء ذلك بعد أن انقلب الحرس الرئاسي في النيجر على رئيس البلاد محمد بازوم، في أغسطس / آب من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تدهورت علاقات النيجر مع الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا.

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي إبراهيم كوليبالي "أن إيران والنيجر ستبرمان في الأيام القادمة اتفاقًا حول استغلال اليورانيوم النيجري، وهي من بين الآليات التي قد تستغلها الحكومة في طهران للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها".

وتابع كوليبالي، لـ"إرم نيوز": "هناك محادثات دبلوماسية مكثفة منذ فترة بين إيران والنيجر؛ من أجل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، في وقت تعاني فيه طهران من حصار العقوبات، ما يجعلها تراهن على يورانيوم النيجر لاستكمال أنشطتها النووية.