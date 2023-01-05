بسبب الحرب.. أوكرانيا تسجل أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال

ووصفت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو تراجع الناتج المحلي الإجمالي، بأنه "الأكبر في أي عام منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991"، لكنها قالت إن "الانخفاض جاء أقل مما كان متوقعا".

ويعتمد الاقتصاد الأوكراني على الصادرات التي تراجعت منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وقالت وزارة الاقتصاد، هذا الأسبوع، إن الصادرات تراجعت 35% مقارنة بعام 2021.