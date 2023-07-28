النفط يقفز إلى أعلى مستوى له منذ أبريل

أغلق النفط مرتفعا، يوم الخميس، ليتجاوز خام برنت 84 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل مدعوما من شح المعروض بعد خفض مجموعة "أوبك+" إنتاجها وتجدد الأمل في انتعاش الطلب الصيني والنمو العالمي.

وسجل النفط الخام مكاسب أسبوعية أربع مرات متتالية وسط شح متوقع للإمدادات بسبب خفض إنتاج مجموعة "أوبك+" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، وكذلك بعض الانقطاعات غير المقصودة في الإنتاج.

وأغلق خام برنت مرتفعا 1.32 دولار أي 1.6% عند 84.35 دولار للبرميل بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 1.31 دولار، أي 1.7%، ليصل إلى 80.09 دولار.

وتراجعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزون الخام الأمريكي بأقل من المتوقع ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية تاركا الباب مفتوحا أمام رفع آخر.

وتتعزز الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا مدعومة بتزايد توقعات أن البنوك المركزية، مثل مجلس الاحتياطي الأمريكي، تقترب من نهاية حملات تشديد السياسة النقدية، مما سيعزز توقعات النمو العالمي والطلب على الطاقة.