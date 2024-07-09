الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لشهادة رئيس المركزي الأمريكي‎

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وفق "رويترز".

يأتي ذلك مع ترقب المستثمرين لشهادة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي أمام الكونغرس وبيانات التضخم لشهر يونيو/ حزيران لتقييم الخطوة التالية من قبل المركزي الأمريكي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2361.77 دولار للأوقية بحلول الساعة 0208 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجع أكثر من 1%، الاثنين.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2369.70 دولار.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام الكونغرس على مدى يومين، وسيبدأ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بمجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى مجلس النواب غداً الأربعاء.

وتتوقع الأسواق فرصة قدرها 77% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول وخفض آخر بحلول ديسمبر/ كانون الأول، وفقاً لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

ويزداد الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر عائداً مع انخفاض أسعار الفائدة.

وينتظر المتعاملون في السوق أيضاً بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين لشهر يونيو/ حزيران والمقرر صدورها، يومي الخميس والجمعة على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 30.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.9% إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1% إلى 1009.93 دولار.