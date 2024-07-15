هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة بعد هجوم على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بينما يراقب المستثمرون سير المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 84.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0109 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنتا يوم الجمعة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.65 دولار للبرميل منخفضا 56 سنتا أو 0.7 بالمئة.

وارتفع الدولار اليوم بينما تراجعت العقود الآجلة للسندات الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن محاولة اغتيال ترامب ستجعل فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر ترجيحا.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) "من المتوقع أن يستفيد (الدولار الأمريكي) من محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب التي تزيد من فرص فوزه في الانتخابات".

يؤدي ارتفاع الدولار إلى خفض أسعار النفط حيث يتعين على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى دفع المزيد مقابل الخام المقوم بالدولار.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت أكثر من 1.7 بالمئة بعد أربعة أسابيع من المكاسب بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1 بالمئة حيث واجه الطلب الضعيف على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، استهلاكا قويا في الصيف في الولايات المتحدة.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 2.3 بالمئة في النصف الأول من هذا العام إلى 11.05 مليون برميل يوميا وسط طلب مخيب للآمال على الوقود ومع قيام المصافي المستقلة بخفض الإنتاج بسبب ضعف هوامش الربح.

ومن المتوقع أن تصدر الصين بيانات اليوم الاثنين تظهر أن اقتصادها تباطأ على الأرجح في الربع الثاني حيث أثر التباطؤ العقاري الممتد وانعدام الأمن الوظيفي على الطلب المحلي، مما أبقى التوقعات بأن بكين ستحتاج إلى إطلاق المزيد من التحفيز.