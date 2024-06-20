ارتفاع برنت وهبوط الخام الأمريكي قبيل تقرير المخزونات‎

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة، الخميس، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بسبب احتمالات ارتفاع مخزونات النفط.

وبحلول الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب 8 سنتات إلى 85.15 دولار للبرميل.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو /حزيران 27 سنتاً بما يعادل 0.3% إلى 81.30 دولار للبرميل. ونشاط التعاملات محدود بسبب عطلة اتحادية في الولايات المتحدة.

ويرفع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط الأسعار، إذ يهدد اتساع رقعة الصراع بتعطيل إمدادات نفطية من المنطقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط قبيل صدور تقرير مخزونات النفط الأمريكية، والذي تم تأجيله يوما بسبب العطلة.

ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة بيانات مخزونات النفط عن الأسبوع الماضي الساعة 1500 بتوقيت غرينتش يوم الخميس.

وكانت مصادر في السوق قد قالت نقلاً عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي إن تقريراً خاصاً بالقطاع صدر يوم الثلاثاء أظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو/ حزيران، بينما انخفضت مخزونات البنزين.