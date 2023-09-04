إيطاليا والسعودية توقعان اتفاقًا لتعزيز الاستثمارات

وقعت السعودية وإيطاليا اليوم الاثنين اتفاقًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات ذات الأهمية الإستراتيجية مع تركيز مبدئي على مشروعات التطوير في قطاع الطاقة.

وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، منذ توليها منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى إقامة علاقات أوثق مع دول الخليج متجاهلة مخاوف حكومات سابقة بخصوص حقوق الإنسان في المنطقة.

وتستمر مذكرة التفاهم لمدة عامين يتم تجديدها تلقائيا لمدة 24 شهرًا آخر، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بنيته رفض التجديد قبل 6 أشهر من موعد انتهائها.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين خلال فعالية في ميلانو للترويج للشراكة بين الجانبين، إن السعودية ستركز على الطاقة والاستدامة وسلاسل الإمداد والرياضة لتوسيع وجودها في إيطاليا.