بترول الكويت تحقق أعلى أرباح صافية خلال 10 سنوات
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، اليوم الأحد، إن الأرباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة تجاوزت 8.48 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار.
وأشار في كلمة، بثتها المؤسسة عبر يوتيوب، إلى أن هذه الأرباح "هي أعلى أرباح صافية حققناها خلال العشر سنوات الماضية".
وذكر أن الكويت رفعت طاقتها الإنتاجية من النفط الخام 200 ألف برميل يومياً السنة المالية الماضية إلى 2.8 مليون.
وأوضح أن شركة نفط الكويت التابعة للمؤسسة حفرت أول بئر استكشافية بحرية خلال السنة الماضية، وهي الأولى في تاريخها بعد نحو ثمانين عاما من استخراج النفط من الحقول البرية.
وأشار إلى أن الطاقة التكريرية للكويت قفزت 50 % خلال السنة ذاتها من 800 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون "ونعمل على زيادتها إلى 1.4 مليون يوميا عند التشغيل الكامل لمصفاة الزور خلال هذا الربع من العام المالي".
وتوقع التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم المشتركة في سلطنة عمان بنهاية هذا العام، لترتفع الطاقة التكريرية للكويت من مشروعاتها المشتركة في كل من عُمان وإيطاليا وفيتنام إلى 600 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي.
وذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) حققت أكثر من مليار دولار أرباحا صافية في السنة المالية الماضية.