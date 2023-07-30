بترول الكويت تحقق أعلى أرباح صافية خلال 10 سنوات‎

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، اليوم الأحد، إن الأرباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة تجاوزت 8.48 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار.

وأشار في كلمة، بثتها المؤسسة عبر يوتيوب، إلى أن هذه الأرباح "هي أعلى أرباح صافية حققناها خلال العشر سنوات الماضية".

وذكر أن الكويت رفعت طاقتها الإنتاجية من النفط الخام 200 ألف برميل يومياً السنة المالية الماضية إلى 2.8 مليون.