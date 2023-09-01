تقرير: ارتفاع معدل البطالة في أمريكا لأعلى مستوى خلال عام ‏ونصف

أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 3.8% في آب/أغسطس، بدلا من 3.5% في تموز/يوليو، وهو الأعلى منذ شباط/فبراير 2022.

يأتي ذلك رغم توفير 187 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي، مقارنة مع 157 ألف وظيفة خلال الشهر الذي سبقه.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "ارتفاع معدل البطالة يشير إلى أن الباحثين عن عمل يقضون المزيد من الوقت في البحث عن الوظائف".

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك يتزامن "مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة عن المستويات المذهلة التي شهدناها العام الماضي، عندما كان أصحاب العمل بحاجة ماسة إلى العمالة".