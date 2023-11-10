"بنك إسرائيل" يُحذر من "صدمة اقتصادية كبيرة" بسبب الحرب

حذر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون من أن تُشكل الحرب مع حركة حماس الفلسطينية "صدمة كبيرة" لاقتصاد إسرائيل، حيث تجاوز الصراع التقديرات الأولية ومن المرجح أن يؤدي إلى آثار مالية مع ضغوط ملحوظة على الميزانية.

ورجح في كلمة ألقاها مؤخراً في مؤتمر لصندوق النقد الدولي، الذي انعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب موقع "بلومبيرغ"، انخفاضا بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2023 و2024.

وأثار يارون مخاوف بشأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المتوقع أن تتجاوز 65% بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بالنسبة التي كانت دون 60% عند بداية الصراع.