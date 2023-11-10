"بنك إسرائيل" يُحذر من "صدمة اقتصادية كبيرة" بسبب الحرب
حذر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون من أن تُشكل الحرب مع حركة حماس الفلسطينية "صدمة كبيرة" لاقتصاد إسرائيل، حيث تجاوز الصراع التقديرات الأولية ومن المرجح أن يؤدي إلى آثار مالية مع ضغوط ملحوظة على الميزانية.
ورجح في كلمة ألقاها مؤخراً في مؤتمر لصندوق النقد الدولي، الذي انعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب موقع "بلومبيرغ"، انخفاضا بنسبة 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2023 و2024.
وأثار يارون مخاوف بشأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المتوقع أن تتجاوز 65% بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بالنسبة التي كانت دون 60% عند بداية الصراع.
ولفت إلى أن المشهد الاقتصادي قد تغير استجابة للصراع، حيث قام البنك بتعديل توقعاته الاقتصادية خلال اجتماعه الأخير بشأن سعر الفائدة، ليصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% لعام 2023 و2.8% لعام 2024، بتراجع عن التقديرات السابقة، التي بلغت 3% لكلا العامين.
وللحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط التقلبات السوقية، أبقى بنك إسرائيل سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75%، مع تدخلات استراتيجية تهدف إلى دعم العملة.
وأرجع يارون انتعاش الشيكل والأسواق المالية إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي، بما في ذلك بيع احتياطيات بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
المصدر: موقع "بلومبيرغ"