اتفاق بين العراق ومصر والأردن على طرح مشاريع اقتصادية جديدة
اتفق وزراء خارجية مصر والعراق والأردن على طرح أفكار ومشاريع جديدة، وتأكيد أهمية الانتهاء من المشاريع المطروحة فيما بينهم.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد، إن وزراء خارجية البلدان الثلاثة بحثوا في مقر البعثة المصرية بالأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سُبل تفعيل التعاون بينهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق على طرح مشاريع جديدة في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.
وأضافت أن اللقاء تناول، أيضًا، الأوضاع في المنطقة، إذ أكد وزراء خارجية البلدان الثلاثة أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، بما يحقق مصالح الشعب السوري وينهي معاناته.
كما أكدوا خلال اللقاء "أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف"، وفقًا للبيان.
واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية المقبلة، والمقرر عقدها في القاهرة.