اتفاق بين العراق ومصر والأردن على طرح مشاريع اقتصادية جديدة

كما أكدوا خلال اللقاء "أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف"، وفقًا للبيان.

واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية المقبلة، والمقرر عقدها في القاهرة.